عبد العال: ليس لزاما على وزارة المالية دعم الشركات الخاسرة ماليا

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون تعديل قانون شركات قطاع الأعمال، "ويبدوا أن بعض النواب لم يقرأ نصوص المواد جيدا".

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، جدلا حول تعديل قانون شركات قطاع الأعمال.

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا: لايجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.

وقال عبد العال، الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا، هناك معايير عالمية الأم لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.