مدينة صينية تعلن الأحكام العرفية بسبب اكتشاف بؤرة كورونا

فرضت الأحكام العرفية في مدينة باودينج بمقاطعة هيبي المجاورة للعاصمة الصينية بكين بعد أن اكتشفت بؤرة لـ "كوفيد- 19" في أكبر سوق جملة للمنتجات الزراعية في العاصمة.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المدينة إن "مقر عمليات مكافحة الوباء أعلن عن فرض فوري للأحكام العرفية وإطلاق آلية زمن الحرب لمنع انتشار الوباء في باودينج"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

يشار إلى أن باودينج تقع بالقرب من بكين، وتربط بين المدينتين حركة نشطة للغاية للبضائع والأشخاص، ما يتطلب درجة عالية من اليقظة.

وتقع مدينة باودينج، التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة، على بعد 147 كيلومترا من بكين.

وكان جرى في 13 يونيو إغلاق أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في شينفادي في منطقة "فنغتاى" ببكين، بعد أن كشف تحقيق وبائي وجود الفيروس التاجي على لوح لتقطيع سمك السلمون مستورد.

وفرضت الأحكام العرفية المعتادة في زمن الحرب في منطقة فنغتاى؛ كما رفع مستوى الاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العامة مرة أخرى إلى المستوى الثاني.

وحذر شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، من أن خطر تفشي المزيد من عدوى "كوفيد – 19" في بكين بسبب البؤرة الجديدة، مرتفع للغاية.

ويوجد في مستشفيات بكين في الوقت الحالي، ما مجموعه 79 شخصا مصابين بفيروس كورونا، في حين لم تسجل قبل 11 يونيو في بكين لمدة 56 يوما أي حالة محلية لعدوى كورونا.