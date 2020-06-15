إزالة وإيقاف حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي بمراكز بالمنيا

إزالة وإيقاف حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي بمراكز بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:16 م | الإثنين 15 يونيو 2020
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي وبدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.
وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قيراط بقرية أسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حاله تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت، الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.