إزالة وإيقاف حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي بمراكز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي وبدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قيراط بقرية أسطال التابعة للمركز، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حاله تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت، الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ أعمال الإزالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.