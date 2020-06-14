المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ143 بوابة تعقيم

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من لجان الثانوية العامة، لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الامتحانات في 21 يونيو الجاري.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بالمنيا الجديدة، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، حيث اطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالبًا وطالبة، وتابع تجهيز الفصول وأعمال النظافة والتعقيم، حيث تم وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، وجاري تركيبها بالمدارس.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا، كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لاجراء الامتحانات، والتي ستجري في 133 لجنة.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس امام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.