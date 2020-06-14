البرلمان يوافق على مادة النظام الانتخابي بقانون مجلس النواب

وافق مجلس النواب بالأغلبية على مادة النظام الانتخابي وهي مادة 3 بمشروع القانون بتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب خلال مناقشته في الجلسة العامة اليوم والتي نصت على الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50% لكل منهما.

ونصت المادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم. وابدى بعض ممثلي ائتلاف 25/ 30 اعتراضه على القائمة المغلقة المطلقة مطالبين بان تكون بالقائمة النسبية الا ان الاغلبية اصرت على المادة المقدمة بمشروع القانون.