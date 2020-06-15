تسويق السياحة الثقافية: العالم كان مستني ميعاد فتح المطارات المصرية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ أهم الضوابط التي ذكرت في مؤتمر وزيري الطيران والسياحة والآثار أمس، هو ما يخص الطيران، حيث إعلان فتح المطارات المصرية بداية من 1 يوليو: "ده قرار مهم جدا، والعالم كله كان منتظر متى يتم الإعلان الرسمي لفتح المطارات المصرية".

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الإجراءات التي أعلنها وزير الطيران مثل الاستغناء عن الأغذية المصنعة واستخدام الوجبات المجففة، بخلاف تخصيص آخر 3 صفوف في الطائرة بمثابة عيادة مصغرة للمرضى، موضحا أنّ مجموعة المطارات جرى إعدادها وعمل بنية جديدة فيها للدخول: "مش هيتم قياس درجة الحرارة لكل شخص على حده، لكن تتولي بوابة إلكترونية قياس درجات الحرارة".

وأكد أنّه سيتم فتح 3 محافظات الأقل تضررا بفيروس كورونا وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح: "لو استبعدنا مرسى مطروح نسبيا، وجنوب سيناء ومرسى علم بيمثلوا أكثر من 60% من عودة السياحة إلى مصر"، مشيرا إلى أنّ حزمة الإجراءات التي جرى الإعلان عنها، أمس، في المؤتمر الصحفي تسهم في فتح تديجي للسياحة الداخلية التي تمثل 35%: "السياحة الداخلية كانت رئة إضافية، ويجب أن نشكر المصريين اللي عمرهم ما خذلوا السياحة، ولازم الدولة تدعم السياحة الداخلية بقوة".