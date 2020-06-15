طرح "لا وقت للموت" لـ رامي مالك بسينمات بريطانيا في نوفمبر

بعد سلسلة طويلة من التأجيلات التي صاحبت فيلم "لا وقت للموت" من بطولة رامي مالك ودانيال كريج، أعلنت الصفحة الرسمية للفيلم على "تويتر"، موعد طرحه النهائي في 12 نوفمبر في بريطانيا، بينما سيعرض في 20 نوفمبر بأمريكا.

ويقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، والفيلم ومن إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته. ومدته ساعتين و43 دقيقة.

"لا وقت للموت" آخر سلسلة أفلام «جيمس بوند» الشهيرة، تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتغني الأمريكية بيلي إيليش، 20 عاما، الأغنية الخاصة للفيلم.

تعرض فيلم لا وقت للموت لسلسلة من التأجيلات، أولها بسبب تغيير إصابة الممثل "دانيال كردج" والثانية بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على "كاري" لإخراجه.

وأثر انتشار فيروس كورونا كثيرا على عرض الفيلم، بداية من إعلان صناعه، إلغاء جولة الدعاية التي كان من المقرر إقامتها فس العاصمة بكين، وعدد آخر من المدن الصينية، في فبراير الماضي.

كما أنه جرى تأجيل طرح الفيلم بالسينما أكثر من مرة بسبب انتشار الفيروس وإغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة.

ويذكر أنه جرى الإعلان عن مشاركة رامي مالك ويشارك رامي مالك في فيلم The little things، وتدور قصته حول ضابطين يتعقبان قاتل محترف، ويشاركه بطولة الفيلم النجمان الكبير "دينزل واشنطن"، إضافة إلى جاريد ليتو، ولم يتم تحديد موعد تصوير الفيلم بعد.

فيلم The little things من إخراج وتأليف جون لي هانكوك، وتشارك ناتالي مورالس وصوفيا فاسيليفا بطولة العمل.

وفي بداية العام شارك "مالك" بالتعليق الصوتي لشخصية "تشي تشي" في فيلم رحلة الطبيب دوليتل مع النجم روبرت داوني جونيور.