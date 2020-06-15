مغادرة 2523 عالقا مصريا من الكويت للقاهرة وسوهاج وأسيوط عبر 14 رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 2523 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 14 رحلة جوية.

وأوضحت إدارة "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنهم 1528 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 850 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت "الطيران المدني"، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وأير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلات لشركة المصرية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة أير كايرو ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت، إلى 4 محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.