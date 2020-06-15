السياحة: المحافظات الساحلية أقل تأثرا بكورونا.. ولا شيشة في الفنادق

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنّ قرار الحكومة بإعادة السياحة إلى البحر الأحمر ومرسي مطروح وجنوب سيناء بداية من يوليو المقبل، جاء على خلفية وجود نسب إصابات أقل بتلك المحافظات الثلاث مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأضافت شلبي، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي"، ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الإحصائيات التابعة لوزارة الصحة أوضحت أنّ المحافظات الساحلية هي الأقل تأثرا بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ العاملين بالفنادق جرى تدريبهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في تعاملهم مع السائحين، وتدريبهم على اتباع المسافات الآمنة بينهم وبين الزوار.

وأكدت أنّ الوزارة لا تتوقع وجود إقبال كثيف من قبل السائحين في أولى إجراءات الدولة لإعادة السياحة الخارجية مرة أخرى، مشيرة إلى أنّ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، شدد على عدم تقديم الشيشة بالفنادق التي ستستكمل مهام عملها، كما لن يتم عقد حفلات بها: "الفنادق مستعدة لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية مع فتح الشواطئ في الفنادق مع بداية الشهر المقبل".