التحقيق مع طباخ وابنه في التعدي على الأطباء بمستشفى في المحلة

تحقق النيابة العامة مع طباخ وابنه في واقعة التعدي على طاقم طبي بمستشفى المحلة، وكانت أجهزة الأمن بالغربية ألقت القبض على طباخ ونجله بتهمة إحداث تلفيات بمستشفى في المحلة والتشاجر مع الطاقم الطبي بعد وفاة الأم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتلقى قسم شرطة ثانٍ المحلة في الغربية من مستشفى الصدر بالمحلة، بلاغا بوجود مشاجرة داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين قيام "طباخ ونجله" بإحداث تلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات، إثر وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني لإصابتها بفيروس كورونا.

وبسؤال مسؤول الأمن والنظافة بالمستشفى، اتهم المذكورين بإحداث التلفيات المُشار إليها، وضبط المتهمان وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة اعتقادا منهما بتقصير من المستشفى في علاج المتوفاة المذكورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما.