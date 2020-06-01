أمن الغربية يحرر 7 محاضر عدم ارتداء الكمامات للمواطنين

أصدر اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء محمود عيد مساعد مدير أمن الغربية بضرورة تفعيل حملات المرافق والإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي مسئولي الجهات التنفيذية والأمنية بالضرورة تدشين حملات موسعه لإحكام التواجد وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمنع التكدسات وأماكن التزاحم للوقاية من أخطار "كورونا ".

كما دشنت حملة مكبرة تحت إشراف كل من العميد وسيم قنديل حملة مرافق بطنطا لرفع اشغالات الباعة الجائلين والمحلات التجارية بمنطقة المسجد الأحمدي شارع البورصة والخان والسكة الجديدة وأسفرت الحملة عن رفع ٢٦٨٣ حالة رفع اشغال .

كما حررت المحاضر ٧ محاضر لعدم ارتداء الكمامة مخالفا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .