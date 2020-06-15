يفتتحها مدبولي.. تفاصيل أول مستشفى ميداني بعين شمس لعلاج كورونا
كتب:
أحمد أبوضيف
11:49 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، الآن، أول مستشفى ميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في ظل سعي الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وكشف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس، متخصص لعلاج المصابين من مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أنّه سيجري تخصيصه للحالات المتوسطة والفوق متوسطة التي تحتاج لرعاية داخل المستشفى.
و تستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن المستشفى الميداني، كما يلي:
- يأتي ضمن الخطة التي وضعهتا الجامعة منذ الإعلان عن مجابهة المرض وهي المحور الثالث للخطة.
- جرى تخصيص أرض له خلف مستشفى عين شمس التخصصي على مساحة 4500 متر، بطاقة 200 سرير، و30 سرير رعاية مركزة.
- أنشئ بعد الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
- يهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة، وبينها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.