يفتتحها مدبولي.. تفاصيل أول مستشفى ميداني بعين شمس لعلاج كورونا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، الآن، أول مستشفى ميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في ظل سعي الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس، متخصص لعلاج المصابين من مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أنّه سيجري تخصيصه للحالات المتوسطة والفوق متوسطة التي تحتاج لرعاية داخل المستشفى.

و تستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن المستشفى الميداني، كما يلي: