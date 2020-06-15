العالم يكسر حاجز 8 ملايين إصابة بكورونا في أسبوع.. وأشرس انتشار بشهرين

رحلة انتشار مرعبة لفيروس كورونا المستجد، يراقبها العالم وهو مكتوف الأيدي، ورغم مئات العقارات المجربة لعلاجه وعشرات المحاولات لاختراع علاج جديد، يجد الفيروس طريقه بين الناس لتكسر الإصابات عتبة الـ8 ملايين حالة.

وسجل فيروس كورونا المستجد منذ ديسمبر الماضي، أكثر من 8 ملايين حالة، بعد أن كسر حاجزا مليونيا جديدا خلال الأسبوع الأخير فقط، في سرعة قياسية لانتشاره، لتصل سرعة انتشاره الضعف تماما خلال نحو شهر من 10 مايو الماضي حين سجل 4 ملايين إصابة.

في أبريل وبداية مايو كسر الانتشار حاجز المليون الأول

وفي أبريل الماضي ومع بدايات مايو كسر الفيروس السريع الانتشار لثلاث مرات الحواجز المليونية، ليقفز من المليون الأول للرابع، ومنه من منتصف مايو وحتى منتصف يونيو يحقق 4 ملايين آخرين.

وفي الثاني من أبريل الماضي تجاوز الفيروس حاجز المليون، وبعد أسبوعين وتحديدا في يوم 15 من الشهر ذاته سجل الفيروس مليونه الثاني من الإصابات وفي الساعات الأولى من يوم 27 لذات الشهر، كسر الفيروس حاجز الـ3 ملايين إصابة، ما يعني أنّه خلال شهر واحد جرى اكتشاف أكثر من 3 ملايين حالة مصابة بكورونا حول العالم.

يذكر أنّ الفيروس استغرق 4 أشهر ليبلغ مليونه الأول، أما السبع ملايين الأخرى سجلوا في فترة أقل بكثير بلغت نحو شهرين.