رفع 328 مخالفة إشغال طريق وإزالة 3 أكشاك مخالفة بدمنهور وكفر الدوار

نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار، بمحافظة البحيرة، حملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، أسفرت عن إزالة 134 حالة مخالفة إشغال طريق و2 كشك بنطاق شارع أحمد عرابى، الحدائق، شارع المحكمة، والكوبرى الأوسط وبجوار مستشفى المبرة، فيما تم رفع 194 حالة إشغال مخالفة، وإزالة كشك مخالف في المهد أمام المستشفى العام بمدينة دمنهور.

كما قامت الحملة بالتحفظ على مكبرات صوت تم ضبطها مع الباعة الجائلين، وكذلك إزالة بعض الشوادر التي تعيق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والفرعية.

جاءت الحملات بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية، وتكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين.