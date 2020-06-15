تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى 28 يونيو الجاري

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران حتى 28 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم في تصريح للوكالة السودانية، أن تجديد الإغلاق بدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح أمس الأحد - موعد انتهاء فترة الإغلاق السابقة - ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 28 يونيو الجاري.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن القرار استثنى كل من رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، رحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وأغلقت السلطات السودانية، مطاراتها أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي بقرار من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" ويتم التمديد وفقا لإجراءات اللجنة العليا.

وأعلن السودان، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 12 وفاة و213 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بداية الوباء ارتفع إلى 7220 حالة، موضحة أنه تم تسجيل أيضا 54 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة السودانية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة لديها بلغ 459 حالة وإجمالي حالات الشفاء وصل إلى 2610 حالات.