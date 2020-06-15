السودان يسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و12 وفاة، 4 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 54 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد، عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 150 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 195 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7220 حالة، بينها 459 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2610 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.