تشريعية النواب توافق على اتفاقية مع بيلاروسيا للمساعدة القضائية 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنه 2020 بالموافقة علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بنتائج 20 اكتوبر 2010.

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها، من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتطبق الاتفاقية علي الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طبقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.

ويمتد تطبيق الاتفاقية - حسب المذكرة الايضاحية - أيضا لطلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.

وطبقا للاتفاقية، تتضمن أوجه المساعدة القضائيه المتبادلة بين الدولتين، إجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبظها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الاشخاص وهوياتهم، والحصول على الأدلة وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، والتفتيش واستجواب الاشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية، وأي صور أخرى من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية، شرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب منها المساعدة.