بعد فتح حجز شقق الإعلان الـ13.. إليك شروط استحقاق دعم التمويل العقاري

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13 وسداد مقدم جدية الحجز حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم "3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا" المطروحة في الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ويتم التقديم على وحدة سكنية في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحت شروط معينة لاستحقاق الدعم.

شروط استحقاق دعم الإسكان الاجتماعي

وتستعرض "الوطن" شروط استحقاق الدعم لمنخفضي الدخل على النحو التالي:

- التمتع بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- ألا يكون المتقدم مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي لكل من الزوج / الزوجة / الأولاد القصر.

- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

يذكر أنّ إجمالي الدعم غير المباشر تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه، ويتضمن دعم للمرافق 62 ألف جنيه ودعم الانتفاع بالأرض 38 ألف جنيه، ودعم تكلفة التمويل العقاري 113 ألف جنيه، بخلاف الدعم النقدي المباشر الذي يصل إلى 40 ألف جنيه.