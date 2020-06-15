لخلافات عائلية.. عامل يشنق زوجته ويلقي نفسه من الطابق العاشر بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها وانتحاره بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بمدينة السلام، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم أن الزوج شنق زوجته بسبب الخلافات العائلية ثم ألقى بنفسه من بلكونة الشقة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارا من المقدم قدري الغرباوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، بسقوط عامل من الطابق العاشر من بلكونة الشقة، وانتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان الحادث وجرى الاستعلام عن الضحية وأخبره الأهالي أن المتوفى مقيم بصحبة زوجته.

وأشارت التحريات عقب فتح باب الشقة، وعقب العثور على جثة الزوجة مشنوقة بغرفة النوم، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، ورجحت التحريات الأولية أن الزوج شنق زوجته، ثم ألقى نفسه من بلكونة الشقة، ولقى مصرعه في الحال، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.