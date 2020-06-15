محافظ البحيرة: توريد أكثر من 315 ألف طن قمح بصوامع وشون المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 315770.3 طن من الأقماح، حتى صباح اليوم الاثنين 15 يونيو، بالشون والصوامع بمدن ومراكز المحافظة.

يُذكر إنه تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان، كما أن إجمالي عدد الشون والصوامع التى تقوم باستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.