أمير كرارة لـ "الوطن": أغير جلدي في "نسل الأغراب".. والسقا أخ وصديق

أبدى النجم أمير كرارة تحمسه لمسلسله الجديد "نسب الأغراب"، الذي يتقاسم خلاله البطولة مع النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال كرارة، لـ "الوطن"، إنه يعتبر "نسل الأغراب" بمثابة تغيير جلد له كممثل، خاصة أنه لم يخض تجربة الدراما الصعيدية في سابق أعماله، مضيفاً أنها تجربة تليفزيونية مختلفة علي كافة الأصعدة.

وأعرب عن سعادته بتعاونه مع السقا في مسلسله الجديد، معتبراً إياه أخ وصديق له على المستوى الشخصي، كما أنه واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية، بحسب قوله.

كان المنتج تامر مرسي قد أعلن تعاقد كرارة والسقا على بطولة مسلسل "نسل الأغراب" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وهو من قصة وإخراج محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وجسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، وشاركه البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، عابد عناني، إسلام جمال وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.