بعد انفصالهما في رمضان 2021.. 6 نجاحات جمعت أمير كرارة وبيتر ميمي

4 أعوام من النجاحات المتتالية للفنان أمير كرارة مع المخرج بيتر ميمي، على مستوى الدراما التليفزيونية والسينما، وتحديدا منذ تعاونهما لأول مرة في الجزء الأول من مسلسل "كلبش" 2017، ولكن أتت رياح التغيير لتشهد الانفصال الأول بين كرارة وميمي في موسم دراما رمضان 2021.

تعاقد كرارة علي بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، وإخراج محمد سامي، فيما تعاقد ميمي علي الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، المقرر أن يكون بطله الفنان كريم عبدالعزيز.

وترصد "الوطن" أبرز نجاحات كرارة وميمي في السينما والتليفزيون قبل انفصالهما في رمضان المقبل.

كلبش

كان الجزء الأول من مسلسل "كلبش" الانطلاقة الحقيقية لكرارة في الدراما التليفزيونية، ومنه أصبح مُلقبا بـ"باشا مصر" من الجمهور المصري والعربي، إثر مناداة "سليم الأنصاري" بهذا اللقب ضمن أحداث المسلسل الذي تصدر الموسم الرمضاني عام 2017.

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وأسهم نجاح الجزء الأول من "كلبش" في تضاعف نسب مشاهدة الجزء الثاني، الذي أصبح مسلسل الشارع وفقا لآراء الجمهور والنقاد رمضان 2018.

حرب كرموز

وخاض كرارة أولي بطولاته السينمائية في فيلم "حرب كرموز" خلال موسم عيد الفطر 2018، ليكتسح الفيلم إيرادات الموسم بتحقيقه 58 مليون جنيه مصري، وفقا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليصبح "حرب كرموز" الفيلم الأعلي إيرادا في تاريخ السينما المصرية حينها.

وانطلقت أحداث الفيلم خلال حقبة الأربعينيات، إذ تعرضت فتاة مصرية للاغتصاب على أيدي مجموعة من الجنود الإنجليز، فيثأر لها 3 شباب مصريين يتوفى أحدهم، ويُحتجز الجندي الإنجليزي الحي في قسم شرطة كرموز الذي يرأسه الجنرال يوسف المصري، ويطالب الجنرال آدمز بتسليمه إليه، لكن يوسف يرفض، ويحرك الجنرال جنودا لمحاصرة قسم الشرطة.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عبدالرازق، محمود حميدة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد عز، محمود حجازي، فتحي عبدالوهاب، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم.

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وواصل كرارة ارتداء عباءة "سليم الأنصاري" للعام الثالث علي التوالي، بأحداث جديدة ومختلفة عن الجزأين الأول والثاني، ليواصل مسيرة نجاحه في هذا المسلسل رفقة ميمي.

كازابلانكا

وآثر كرارة استمرار التعاون مع بيتر ميمي في فيلم "كازابلانكا"، الذي انطلق عرضه في موسم عيد الفطر لعام 2019، وحقق إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 80 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلي إيرادا في تاريخ السينما المصرية وقتها.

ودارت أحداث الفيلم في أجواء من الإثارة والتشويق، من خلال 3 أصدقاء (عمر المر، عرابي، رشيد) يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن (عرابي) يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، من تأليف هشام هلال.

الاختيار

وحقق مسلسل "الاختيار" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي نجاحا كاسحا، إذ جسد كرارة شخصية أسطورة الصاعقة أحمد منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، ونال عنه إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وكذلك الحال لبيتر ميمي في إخراجه للمعارك الحربية بطريقة هوليوودية.