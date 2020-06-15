فتح: هدفنا كسر وإفشال مخطط الضم الاستعماري

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، إن ليس لها هدف في هذه المرحلة سوى كسر وإفشال مخطط الضم الاستعماري، الذي تعمل على تنفيذه دولة الاحتلال هذه الأيام، مضيفة: "إن معركتنا الأساسية مع الاحتلال وكل قوى الظلام التي تسانده في العالم ولن نسمح بحرف البوصلة".

وشددت الحركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" - "على ضرورة اليقظة بحجم ما يليق بهذه المواجهة التي قرر الاحتلال فتحها على حقوقنا السياسية الوطنية وأرضنا المقدسة الطاهرة بما تعنيه هذه الأرض لدى وجدان الشعب الفلسطيني من رسوخ الإيمان بالانتصار".

وأكدت فتح، ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم بثه من شائعات ومعلومات مغلوطة تهدف إلى زعزعة الوضع الداخلي وإلهاء الشعب الفلسطيني عن معركته الكبرى والأساسية.

وأشارت فتح، إلى أن الاحتلال قد قام خلال الأيام القليلة الماضية بتمرير عناوين عبر صفحاته المسمومة بأن سيقوم أو قام بنشر أسماء أو أعداد لفلسطينيين قاموا ببيع الأراضي لقواه الاستعمارية الاستيطانية.