للمرة الأولى في مصر.. مسحات تشخيص كورونا من داخل السيارة

أعلنت إحدى الشركات الخاصة، إطلاق أحدث خدماتها المميزة لتشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق تقديم خدمة الـ"درايڤ ثرو" لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مركز لتقديم هذه ا لخدمه وذلك بجامعة عين شمس لتكون مصر أول دولة أفريقية تقدم هذه الخدمة وواحدة من أوائل الدول المتقدمه على مستوى العالم في تفعيلها.

ويعتبر هذا المركز الأول في مصر لخدمة شريحه كبيرة للمواطنين وإتاحة فرصة التحليل والاطمئنان لكل من يرغب، أن الخدمة الجديدة تتضمن 3 أنواع من التحاليل:

- الأول: وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز "پي سي آر" المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

- التحليل الثاني: وهو الاختبار السريع "رابيد تست" للأجسام المضادة لڤيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم.

- التحليل الثالث: تحليل الدم.

ومن المقرر أنَّ تفتح الشركة 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.