أديب: من المتوقع ارتفاع إصابات كورونا لـ2000 والوفيات إلى 100 حالة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّه من المتوقع أن تصل عدد إصابات فيروس كورونا في مصر لـ2000 حالة خلال اليوم الواحد، بينما يتخطى عدد الوفيات في مصر عتبة الـ100 حالة اليوم.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنّ سعي الدولة الحثيث في مكافحة انتشار فيروس كورونا يعكس عدم ادخارها للمال أو المجهودات لمجابهة الجائحة، موضحا أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يفتتح أول مستشفى ميداني لمواجهة فيروس كورونا في جامعة عين شمس، الذي يوفر أيضا مراكز لفحص كورونا بالسيارات، بمقابل مادي، وسترسل النتائج على هاتف المواطنين في فترة لن تزيد عن 6 ساعات.

وأكد أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، زار أمس أول مستشفى ميداني لمواجهة كورونا والتي أنشئت في جامعة عين شمس، نافيًا ما تردد أنّه سيكون هناك مراكز فحص كورونا من السيارات بمحطات البنزين، معقبا: "كلام مش صحيح، ومش هتكون في محطات البنزين، والفترة المقبلة ستشهد طفرات في التعامل مع أزمة كورونا، والتحاليل التي ستجرى في هذه المراكز ستكون مربوطة بالمعامل المركزية، حتى تكون كل البيانات مسجلة بالدولة".

وأشار الإعلامي، إلى أنّ هناك توقعات بالتوصل لعلاج بحلول شهر سبتمبر المقبل، ومن الضروري أن يلتزم المواطنين أكثر بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، "إحنا على مرمى البصر، يا دواء يا لقاح إحنا بين الاتنين، إحنا تاتا تاتا خطي العتبة، استحملوا وهننجوا كلنا، مفيش مخلوق على وجه الأرض أجمد من كورونا، فبلاش نستهون أو نستسهل".