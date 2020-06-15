 تمديد "هوية مقيم" بالسعودية لمدة 3 أشهر

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، أشار فيه إلي تمديد "هوية مقيم" لمدة 3 أشهر .

وأوضح المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي ،أن إدارة الجوازات بالمملكة أكدت أن جميع المقيمين داخل وخارج المملكة العاملين في القطاع الخاص المنتهية صلاحية إقاماتهم من 18 مارس الماضي ، وحتي 30 يونيو الجاري ، الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامي الكريم تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونياً دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشمل تمديد "هوية مقيم" الوافدين العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالي.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الهواتف إلى كافة المستفيدين.

كما أشارت الجوازات السعودية إلى أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من 25 فبراير الماضي إلى 24 مايو ، لمدة 3 أشهر إضافية بشكل مجاني.

ويستفيد من الإجراء الأخير المقيمين العاملين في المهن التجارية الموجودين داخل المملكة، التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وسيتم تمديد صلاحية التأشيرات آليًا.