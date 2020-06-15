محافظ القاهرة: توفير أعلى درجات الحماية لطلاب الثانوية العامة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّ الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة، لمتابعة تجهيزات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ يوم 21 يونيو الحالي، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وسكرتير عام المحافظة وحكمدار العاصمة ومديري مديريات التربية والتعليم والصحة والتموين ومسؤولي هيئة الإسعاف.

تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ غرفة العمليات التي تشكلت بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، جرى ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة.

وناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع، تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجان، يؤدى فيها 97 ألفا و967 طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة انتهاء مديرية التربية والتعليم من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها، خاصة نظافة دورات المياه وسلامة طفايات الحريق، ووجود أدوات تعقيم اللجان وسلامة أسلاك الكهرباء، وتوافر التهوية الجيدة والمراوح في اللجان.