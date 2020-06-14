زحام أمام مقر تلقي اعتذارات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

تكدس عشرات المعلمين أمام مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، والتي يُجرى بها تقديم الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة.

وشكلت مديرية التربية والتعليم، برئاسة بثينة كشك، وكيل الوزارة، لجانًا لتنظيم صفوف المعلمين وتطبيق الإجراءات الاحترازية، من بينها التأكد من رتداء المعلمين للكمامات، والحفاظ على مسافات الأمان، فيما تطوعت مجموعات لفحص الطلبات، والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة تسهيلًا على المتلقيين للطلبات.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى عدم قبول أي طلب لا تتوفر فيه الشروط، مشيرة إلى تطهير وتعقيم المدرسة التي تستقبل طلبات الراغبين في الاعتذار لمدة ثلاثة أيام بدء من اليوم الأحد.