بالصور.. استعدادات "التعليم" للجان امتحانات الثانوية العامة

منذ 17 مايو الماضي، وحسمت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، موقف امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطتها خلال تلك الامتحانات، حتى بات الجميع ينتظر شكل اللجان المختلفة هذا العام.

وتستعد الوزارة لإعداد لجان الثانوية العامة، وتركيب بوابات التعقييم، وتطهير الفصول والمدارس بالكامل، وتجهيز أماكن لاستراحات أعضاء اللجان، ونقل كميات من الكمامات قبل بدء الامتحانات في 21 يونيو المقبل، والحرص على مسافات التباعد الاجتماعي بين صفوف اللجنة الواحدة.

وحدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض شروط الامتحانات، حيث جرى ترحيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وأن الطلاب سيدخلون اللجنة بطابور متباعد بواقع مترين بين الطالبين، بعد توزيع الكمامات عليهم والمسح الحراري والتعقيم وارتداء كل معدات الوقاية الشخصية قبل دخول المبنى المدرسي.

وتابع أنه سيجري تعقيم اللجان بشكل عميق قبل بدء الامتحانات، وجميع مقرات لجان السير بشكل يومي، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، مضيفا: "خطة التأمين تحتوي على أكثر من جزء، أهمها تقليل أعداد طلاب اللجان الفرعية، بما لا يزيد على 14 طالبًا لضمان المسافات البينية، وفتحنا عدد مقرات وضاعفنا عدد المقرات".

وكانت الوزارة أعلنت عدة إجراءات استثنائية لهذا العام بامتحانات الثانوية العامة 2020، منها أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل"، تسهيلا على الطلاب، بالإضافة لإمكانية تأجيل الطلاب لامتحانات الثانوية لهذا العام، وتأمين اللجان صحيا، والسماح بدخول الطالب لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

والسماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم امتحان دور أول ويسمح لهم ـ في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يحدد موعده لاحقا.