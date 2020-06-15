وزيرة الهجرة: الدولة لن تصمت أمام جريمة داعش في حق المصريين

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتخذ مواقف عملية للمواجهة.

وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان: "ما أقوله ليس شعارات وإنما حقيقة".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة لم تصمت أمام جريمة داعش التي ارتكبتها في حق المصريين بليبيا، موضحة أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية.

.وأوضحت أن الدولة تحركت كذلك من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا لأرض الوطن.

فيما أشار النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب، إلى ما يتعرض لها العاملين في ليبيا من إهانات على يد الميليشيات الإرهابية، موضحا أن هناك فيديو متداول في هذا الشأن.

من جانبها ردت الوزيرة نبيلة مكرم، قائلة: أكيد الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبناءها في الخارج.