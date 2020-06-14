الخولي: الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال انتخابات البرلمان عملية سهلة

تحدث المهندس حسام الخولي ، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، حول إمكانية تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الحياة ستستمر وفقا لضوابط كما حدث في مختلف أنحاء العالم، " ما الفارق بين الانتخابات والشهر العقاري، بالعكس الانتخابات تشهد وجود شرطة وبالتالي إقرار التباعد الاجتماعي عملية سهلة".

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المقترح المقدم بخصوص مجلس الشيوخ ينص على انتخاب 100 بالنظام الفردي و100 بالنظام القائمة و100 بتعيين الرئيس

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة نفقات زائدة، فكافة موظفي مجلس الشيوخ كانوا يتقاضون رواتبهم خلال فترة إلغائه بعد ضمهم إلى مجلس النواب، موضحًا أن مجلس النواب عليه حمل كبير جدا، وتواجد مجلس الشيوخ أمر ضروي للغاية.

وأكد جاهزية حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات، فحزب مستقبل وطن عمل خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات من خلال إقامة فعاليات يومية وأسبوعية وهو ما ساعد على خلق أرضية للحزب، والانتخابات التكميلية لمجلس النواب نهاية العام الماضي تظهر مدى استعدادنا.