الأورمان تسلم شيكات مالية لـ 5 عرائس يتيمات بالدقهلية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية سلمت اليوم، مساعدات زواج لخمس فتيات يتيمات لإتمام زفافهن، بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وقيادات جمعية الأورمان.

وأضاف "شعبان"، في تصريح صحفي، أن المساعدات المقدمة تضمنت 5 شيكات للعرائس اليتيمات غير القادرات، مؤكدًا أن الجمعية تستكمل دعم زواج الفتيات اليتيمات، وأنها تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

وأشاد شعبان فؤاد، بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الدقهلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.