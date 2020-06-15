الخارجية التركية: نعمل مع روسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​، إن تركيا تعمل مع ​روسيا​ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار​ في ​ليبيا​، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتابع أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، "ليس هناك خلافات مع روسيا بشأن المسائل الفنية في ليبيا، اتفقنا مع روسيا على مواصلة المحادثات على المستوى الفني بشأن وقف إطلاق نار دائم في ليبيا".

وأكد أوغلو وظريف في مؤتمرهما أنه يجري "التخطيط لاستئناف الرحلات الجوية بين تركيا وإيران اعتبارا من 1 أغسطس"، وشدد أوغلو على أن "تركيا ضد العقوبات أحادية الجانب على إيران".