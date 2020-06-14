تركيا قد تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا

كتبت كلاً من صحيفة الجارديان البريطانية وبلومبرج تقارير حول ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التى شهدته تركيا خلال الأيام الأخيرة، بينما أعلنت الصحة الوطنية التركية عن أكثر الفترات من ناحية عدد الإصابة منذ يوم 13 إبريل الماضى.

كان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا قد أعلن أمس إحصائيات فيروس كورونا للساعات الـ 24 الماضية، حيث أعلن عن وجود 1459 حالة إصابة جديدة بعد أن كانت تركيا قد شهدت انخفاض فى حالات الإصابة فى الفترة الماضية ليكون عدد الإصابة هذا هو الأعلى خلال الأيام الماضية. ليترفع إجمالى حالات الإصابة فى تركيا إلى 176 ألف 677 حالة إصابة.

كما أضاف الوزير فخرالدين كوجا أن ارتفاع إجمالى حالات الوفاة إلى 4792 حالة وفاة، ووجود 684 مريضا بغرف العناية المركزة، و284 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

وعلقت صحيفة الجارديان البريطانية أن رفع حظر السفر بين المدن فى تركيا قد تسبب فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، كما ساعد على ذلك أيضاً إعادة فتح الأماكن والفنادق.

بينما أشارت بلومبرج التى يقع مقرها فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تركيا شهدت ارتفاع كبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وقد وصل هذا الارتفاع إلى أعلى مستوياته خلال شهر تقريباً، وكتب تايلان بيجتش مراسل بلومبرج أن تركيا تشهد ارتفاعاً فى حالات الإصابة لليوم الرابع على التوالى بعد تخفيف الإجراءات ورفع الحظر والذى تم تطبيقه اعتباراً من نهاية مايو فى إطار خطة الحكومة التركية لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وذكر أنه منذ انتشار الوباء وقد انخفض عدد حالات الإصابة إلى ما يقل على ألف حالة إصابة فى اليوم فى 20 مايو الماضى، ولكن بداية من يوم 29 مايو تشهد تركيا ارتفاعاً جديداً فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.