الهجرة: الدولة تصدت لعصابات الاتجار بالبشر بـ"مراكب النجاة"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّه منذ 2016 لم تخرج مركب هجرة واحدة غير شرعية من السواحل المصرية، مؤكدة نجاح الدولة في القضاء عليها.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، أنّ الدولة تصدت لعصابات الاتجار بالبشر، والرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة "مراكب النجاة" التي كانت معروفة قبل تحرك الدولة لمواجهتها "مراكب الموت والهلاك".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ المبادرة كان مفادها أنّ الدولة تمد يدها للهجرة الشرعية، بديلا عن الهجرة غير الشرعية، للحفاظ على أرواح أبناء مصر.

وأكدت الوزيرة، أنّ الدولة نفذت حملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية وسط الشباب وطلبة المدارس، وعملت على توفير فرص العمل البديلة عبر المشروعات الصغيرة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تبني فكرة التدريب والتأهيل لشباب القرى بالتنسيق مع وزارت التضامن والقوى العاملة.

وهاجم نواب اللجنة، سماسرة الرحلات إلى المجهول ومن يبيعون الوهم للمواطنين باسم السفر للخارج.