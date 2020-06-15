البرلمان يناقش عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية اليوم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة بعد قليل، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا، وعدد من مشروعات القوانين في هذا الصدد، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

ويعد مشروع قانون مجلس الشيوخ عودة للغرفة الثانية للبرلمان، بعد إلغائها في دستور 2014، وجرى إعادته للحياة النيابية النيابية بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وكان المجلس وافق في جلسته البرلمانية أمس، على مجموع مواد بتعديل قانون مجلس النواب، وأُحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس في نهاية الجلسة، أمس، إنّ المجلس ينعقد في ظروف صعبة، وأنّ رئيس مجلس الدولة سيقدر ذلك للانتهاء من إقراره في الجلسات البرلمانية المقبلة.

وتتضمن التعديلات على قانون مجلس النواب، تشكيل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلا من 240 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة في القانون الحالي.