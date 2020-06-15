خطة النواب توافق على اتفاقيتين مع البنك الدولي وقبرص

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية منحة قدرها 159 ألفا و420 دولار أمريكي، لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019.

كما وافقت اللحنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية بين مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.