البحوث الإسلامية يواجه فوضى الدعوى بـ277 ألف فتوى في 6 أشهر

أعد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تقريره الدوري عن أعماله خلال النصف الأول من 2020، وتضمن نحو 277 ألف فتوى مباشرة، وإلكترونية، أجاب عليها المجمع في إطار مواجهة فوضى الفتاوى.. وتضمن التقرير الآتي:

الاسئلة والاستفسارات

257825 سؤالًا استقبلتها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية المنتشرة في مدن ومراكز محافظات الجمهورية في تخصصات متنوعة، بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وقامت بالرد عليها بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.

الفتاوى الإلكترونية

19000 فتوى إلكترونية، استقبلها الموقع الإلكتروني للمجمع، في إطار التيسير على المواطنين ممن يصعب عليهم الوصول لمقار اللجان، ولرفع الحرج عن البعض في التواصل المباشر، وجاءت الفتاوى متنوعة وتمت الإجابة عنها جميعًا عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابة للسائل مباشرة.

منشورات إلكترونية

5100 منشور إلكتروني قام المجمع بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية، للتوعية، ونشر القيم الأخلاقية وعلاج المشكلات المجتمعية المختلفة، استهدف كل واحد منهم توجيه رسالة مهمة في هذا الشأن.

الفيديوهات

1192 فيديو بثه المجمع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرى إنتاجها داخل المركز الإعلامي وتتعلق بالقيم والأخلاقيات وبعض الرقائق، لعلماء المجمع ووعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

مجلة الأزهر

31494 نسخة من مجلة الأزهر وزعها المجمع على مستوى النشر الثقافي على عدد من المؤسسات والهيئات في الدولة، بينها: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، الجهاز المركزي للمحاسبات، أكاديمية الشرطة، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الشئؤون المعنوية للقوات المسلحة، مكافحة المخدرات، المعهد الفني والمناطق المركزية للقوات المسلحة، وزارة القوى العاملة والهجرة، التعبئة والإحصاء، قطاع السجون، قطاعات الأمن المركزي، إضافة إلى إتاحة كتب السلسلة العلمية للمجمع على الموقع الإلكتروني للمجمع على بوابة الأزهر الالكترونية.

لقاءات

700 لقاء توعوي نفذها مبعوثو الأزهر الشريف إلى دول العالم، مجموعة من اللقاءات التوعوية والثقافية المتنوعة في العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية بالخارج؛ وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لنشر الوسطية والتسامح في العالم أجمع، لتحقيق رسالته ودوره محليًا وعالميًا، وإرساء وترسيخ دعائم السلام والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المهم الذي يحتاج إلى مواجهة حاسمة للمفاهيم المغلوطة التي تروجها جماعات العنف والإرهاب تحت راية الدين وهو منها براء.

اللجان العلمية

90 جلسة عقدتها اللجان العلمية خلال النصف الأول من العام الحالي، لمناقشة الموضوعات المطروحة في كل لجنة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتم التوصل إليها في الموضوعات والقضايا المعاصرة.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنّه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم وما تطلبه ذلك من وجود بدائل للنشاط الدعوي والتوعوي المباشر، حرص المجمع على تنفيذ فعالياته وأنشطته الدعوية والتوعوية بشكل إلكتروني للوصول لأكبر عدد من الجماهير، وتعظيم سبل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنّ الجهود في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف العمل بلجان الفتوى، لمواجهة فوضى الفتاوى وتبصير الناس بما يثار من قضايا ترتبط بشؤون حياتهم، ولحماية المجتمع من النتائج السلبية للفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.