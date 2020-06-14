كيف تتعايش قطاعات الأزهر مع كورونا حتى نهاية يونيه؟.. المشيخة تجيب

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا حدد خطوات التعايش مع كورونا في القطاعات والمناطق المركزية حتى نهاية شهر يونيه.

وقال القطاع، في منشور إنه إيماء إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة العاملين وسلامتهم، وفي ضوء استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بموجب القرار رقم 1196 لسنة 2020 علي جميع المناطق الازهرية الالتزام بالتالي

استمرار العمل بالدواوين العامة للمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية علي أن يراعي كل رئيس منطقة أزهرية التناوب في العمل بما يحقق الصالح العام وفي ضوء التدابير الإحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد حتي نهاية يونيه. استمرار إعفاء العاملين المقيمين في محافظة اخري او مركز اخر بعيدا عن مقر العمل من الحضور حتي نهاية شهر يونيه وذلك لمراعاة البند السابق وبما لا يتعارض مع آعمال الامتحانات. التنبية علي منع دخول اَي من العاملين او المترددين الي مقرات قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية دون ارتداء الكمامة الواقية التشديد علي منع المصافحة بالأيدي التشديد علي منع التجمعات غير المبررة التأكيد علي منع التحرك في الممرات والسلالم بصورة جماعية يستنثي من تطبيق أحكام رقم 719 لسنة 2020 بشأن الإجازات الاستثنائية والتناوب في العمل بقطاع المعاهد الأزهرية والمناطق والإدارات من يتم تكليفه للمشاركة في أعمال الامتحانات لا يجوز التخلف أو الاعتذار عن عمل من أعمال الامتحانات إلا بموافقة رئيس الادارة المركزية للمنطقة وفي حدود الاعتذارات الآتية:

- السيدة الحامل أو من لديها طفل حتى سن عامين او من لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة علي أن تتقدم بأصل شهادة الميلاد أو تقرير طبي

- تقرير طبي من القومسيون الطبي يفيد بان حالته الصحية لا تسمح بالمشاركة في أعمال الإمتحانات

- العاملون أصحاب الإعاقات علي أن يتقدم بالكارنيه الخاص بذلك

- لو أحد الزوجين مكلف بأعمال الإمتحانات

- أي سبب مرضي أو إجرائي يتعلق بكورونا يقدره السيد رئيس المنطقة