8 أغسطس.. بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات جامعة الأزهر

قررت جامعة اأزهر بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات جامعة الأزهر 8 أغسطس.

وقال الجامعة في بيان له انه في اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة والسيد أمين عام الجامعة قررت جامعة الأزهر إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ في 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شانها الحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبي الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها في مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.