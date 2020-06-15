توريد 181 ألفا و536 طن قمح بصوامع وشون الدقهلية

أعلن مجدي عامر، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 181ألفا و536 طنا من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، وجرى اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لاستقبال القمح من المزارعين، وتم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة.