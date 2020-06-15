"قتلته في 3 دقايق"..اعترافات المتهم بقتل شاب بسبب "طائرة ورقية" بالهرم

"قتلته في 3 دقايق".. بهذه الكلمات بدأ الطالب حسن (19 عاما) اعترفاته بقتل "أسامة" 38 عاما، في منطقة نزلة السمان بالهرم.

وأضاف المتهم، أثناء استجوابه من قبل قوات الشرطة: "أنا كنت بلعب بالطيارة الورق بتاعتي.. ووقعت على سطح البيت بتاع أسامة.. روحت علشان أجيب الطيارة مرضيش وقال لي استني عليا لبكرة.. حصلت خناقة بينا.. ما حستش بنفسي غير وانا بطعن فيه بالسكين.. وسبته جثة وهربت.. ومفيش 3 ساعات ولقيت المباحث جت قبضت عليا".

عقب تسجيل اعترافات المتهم في محضر الشرطة، جرت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام، بتهمة القتل العمد للمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم كان يلعب بالطائرة الورقية وسقطت أعلى سطح منزل المجني عليه، فطلب منه أن يصاعد إلى السطح لإحضار الطائرة وهو ما رفضه المجني عليه.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طارق حمزة، رئيس مباحث القطاع، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إلى وقوع مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، وأثناء ذلك أخرج المتهم سكينا من طيات ملابسه، وسدد عدة طعنات للمجني عليه، وتركه جثة هامدة غارقة في دمائه وفر هاربا.

وشرحت التحريات أنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة.

وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.