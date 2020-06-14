"طائرة ورقية" تتسبب في قتل شاب وحبس آخر.. التحريات تكشف جريمة الهرم

تسببت "طائرة ورقية".. في قتل شاب على يد طالب بمنطقة الهرم.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، ان المتهم كان يلعب بالطائرة وسقطت اعلى سطح منزل المجنى عليه، فلطب منه ان يصاعد الى السطح حتى يمكن من اخذ الطائرة فرفض المجني عليه.

وأضافت التحريات والتحقيقات التى قادها اللواء سامح الحميلى نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد طارق حمزة رئيس مباحث القطاع والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن مشادة كلامية وتطورت الى تشابك بالايدي، واثناء ذلك أخرج المتهم سكينا من طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجنى عليه وتركه جثة هامدة غارقة فى دمائه وفرا هاربا.

وشرحت التحريات انه بمجرد تلقى البلاغ انتقلت قوة من المباحث الى مسرح الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة.واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.