خروج وتعافي 24 حالة جديدة من مصابي كورونا ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم، عن تعافي وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية شرق النيل، ومستشفى الواسطى المركزي.

وكشف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي 18 حالة من عزل المدينة الجامعية شرق النيل، بقيادة الدكتورة سالي الخولي، و6 حالات من مستشفى الواسطى المركزي، بقيادة الدكتور كرم سعد، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التي تتقدم الصفوف في مجابهة تداعيات المرض، مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا في توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.