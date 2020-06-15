بشروط صارمة.. إعادة افتتاح سينما السيارات في بريطانيا

سيتم افتتاح دور سينما السيارات في بريطانيا، اعتبارا من الإثنين المقبل، ونشرت جمعية السينما في المملكة المتحدة إرشادات السلامة المفترض إتباعها.

وعلى الرغم من أنه تم الإقرار بافتتاح 20 دار سينما فقط في المملكة المتحدة إلا أنها تعتبر الخطوة الأولى في طريق استعادة فتح قطاع السينما مرة أخرى في المملكة المتحدة بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتهدف الإرشادات إلى ضمان سلامة العملاء والموظفين. وتركز النصائح على مجالات مثل النظافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية السينما البريطانية Phil Clapp: "سنكون سعداء لرؤية ازدهار السيارات في الفترة القادمة، ويبقى تركيزنا الرئيسي على ضمان أن مئات أماكن السينما في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تم إغلاقها الآن لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا تكون قادرة على الافتتاح في أقرب وقت.. بقدر الإمكان".

هذا وقد أكدت جمعية السينما البريطانية إن التوجيهات تتعلق حاليًا بإنجلترا فقط.

يذكر أن معهد الأفلام البريطاني، قدم تمويلًا طارئًا لمساعدة دور السينما المستقلة على النجاة من الإغلاق، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.

وقد شهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.