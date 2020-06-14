محافظ دمياط تشدد على الإجراءات الاحترازية أثناء معاش "تكافل وكرامة"

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صرف معاشات شهر يونيو لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وأشارت إلى تحديد الأربعاء المقبل لصرف مستحقات المستفيدين الذين يصرفوا في اليومين المقررين.

وناشدت المحافظ المواطنين بالالتزام بالأيام المحددة للصرف، واتباع الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامتهم.

كما وجهت تعليماتها لكافة الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين، وتيسير حركة الصرف، وكذلك التأكيد على الالتزام بارتداء مهمات الوقاية لموظفي البريد.