الأوقاف تطلق الدورة الأولى في التدريب عن بعد  5 يوليو لـ400 إمام

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد الأحد الموافق 5 / 7 / 2020م، لـ400 إمام بالأوقاف، في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميًا وثقافيًا ومهنيًا، وتشمل الدورة الكتب الآتية:

الفهم المقاصدي للسنة النبوية

قواعد الفقه الكلية .

فقه بناء الدول .

الكليات الست .

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة المادة العلمية التدريبية مقروءة ومسموعة ومرئية للمتدربين على حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وأن مدة التواصل المباشر في الدورة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميًا، وستكون اللقاءات عبارة عن نقاش مفتوح بين المحاضر والمتدربين المسجلين بالدورة.ويعقد اختبار عقب انتهاء الدورة ، وسيتاح للناجحين فرصة الترشح للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.