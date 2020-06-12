"الأوقاف" تعلن استمرار غلق المساجد.. والجمعة تبث من "أم العواجز"

اعلنت وزارة الأوقاف عن استمرار غلق المساجد والزوايا والمصليات ومنع صلاة الجماعة والجمع بها لحين أشعار اخر منها ،حيث تبث الوزارة خطبة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب، امٌ العواجز، وتتناول الخطبة، أدب المحن، الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق

وقالت الوزارة،في بيان لها: قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وننوه أن إقامة الجمعة القادمة 19 / 6 / 2020 م قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط. واختتمت الوزارة، بيانها بالدعاء، قائلة: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين