بينها تصحيح الفهم الخاطئ للتوكل.. وزير الأوقاف يوضح أسباب رفع البلاء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك عدة أسباب لرفع البلاء، من بينها تصحيح الفهم الخاطئ لمعنى التوكل، فبعض الناس يضعون التوكل في غير موضعه، فعندما تحثه على الأخذ بالأسباب الوقائية يقول لك: يا أخي، توكل على الله، نعم علينا أن نتوكل على الله (عز وجل) لكن شريطة أن نفهم حقيقة التوكل ، ونحسن تطبيقه.

وأضاف جمعة أن الأمر الآخر هو الخروج من حَوْلِنا وقوتنا إلى حَولْ الله (عز وجل) وقوته ، وإدراك أن الأمر كله أولاً وآخرًا لله (عز وجل) ، فهو القادر على إجراء المسببات على أسبابها أو عدم إجرائها ، فمن خاصية النار أن تحرق , لكنها لم تحرق سيدنا إبراهيم (عليه السلام) ، ومن خاصية السكين أن تذبح , ولكنها لم تذبح سيدنا إسماعيل (عليه السلام) .

وأوضح أن الأمر الثالث: لزوم الطاعة والاستغفار حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " (الأعراف : 96) ، ويقول سبحانه : "وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا"(الجن : 16) ، ويقول سبحانه : "وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ"(الأعراف : 58) .

وأوضح في تصريح له، أنه يجب أن نجمع بين الدعاء والدواء، ويكون الدعاء وسيلتنا في التضرع إلى الله (عز وجل) أن يعمل خاصية الدواء في إزالة الداء , فهو سبحانه القادر على ذلك دون سواه , فالطبيب سبب والشافي هو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون , حيث يقول سبحانه : " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" (يس : 82) .