البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، المٌقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر.

ونص القانون على أن يكون عدد الأعضاء 300 عضو، وأن يكون انتخاب ثلث الأعضاء بالقائمة المغلقة، وثلث بالفردي، وثلث بالتعيين.

ويقسم القانون دوائر الشورى بالفردي وفق المحافظات، والقائمة وفق الإقليم، ويخصص القانون 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة.

وفي بداية الجلسة، نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، زوجة النائب محمد الحسيني، ووالدة النائب عمرو أبواليزيد، موضحا أنّ موضوع كورونا والحظر يؤثر علي العلاقات الاجتماعية.